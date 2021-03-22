МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Свои дома и квартиры с помощью страхования защищают 10% россиян, выяснила дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование" и поделилась своим исследованием с РИА Новости.

Компания провела исследование в 75 городах с населением более 250 тысяч человек. Выяснилось, что охотнее всего свое жилье по договорам добровольного и ипотечного страхования, либо по муниципальным программам страхуют в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Калининграде и Новороссийске.

"Выше всего интерес к защите имущества в Москве: 18% жителей столицы утверждают, что их жилье сейчас застраховано. За Москвой следуют Санкт-Петербург (16% защищенного полисом жилья), Архангельск (14%), Калининград, Новороссийск и Рязань (по 12%), Ярославль, Череповец, Чебоксары, Хабаровск, Тюмень, Оренбург и Вологда (по 11%)", — выяснили исследователи. Названы выгоды новых требований к пиву в техрегламенте для потребителей

Реже всего свои дома и квартиры страхуют жители Ставрополя, Улан-Удэ, Астрахани, Симферополя, Владикавказа, Махачкалы и Грозного (по 4%), а также Нижнего Тагила, Новокузнецка, Якутска, Белгорода, Севастополя и Читы (по 5%).

Страховой полис обычно защищает недвижимое имущество на случай заливов, пожаров, противоправных действий третьих лиц, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, также можно застраховать свою ответственность перед соседями. Последний риск особенно актуален, поскольку в последний год россияне активно взялись за ремонты своих квартир, отмечает страховщик.

"7,2% участников исследования "Сбербанк страхования" говорят, что их соседи недавно делали ремонт, и каждому пятому из них это доставляло те или иные неудобства", — рассказали в компании.