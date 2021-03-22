МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения России от SWIFT. Власти утвердили новые правила поддержки бизнеса

"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле как серьезную угрозу отключения России от SWIFT.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.