2021-03-22T12:41:00+03:00
2021-03-22T12:54:20+03:00
2021-03-22T12:41:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210322/833291906.html
В Кремле допустили отключение России от SWIFT
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни... ПРАЙМ, 22.03.2021
финансы, swift, россия, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83290/04/832900472.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83290/04/832900472.jpg
https://1prime.ru/images/83290/04/832900471.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83290/04/832900471.jpg
https://1prime.ru/images/83290/04/832900459.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83290/04/832900459.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210322/833291728.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения России от SWIFT.
"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле как серьезную угрозу отключения России от SWIFT.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.