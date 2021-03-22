МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Комиссия Госсовета на своём заседании обсудила предложения о выполнении поручений президента РФ Владимира Путина, касающихся региональных финансов и межбюджетных отношений, сообщается на сайте Кремля. Госсовет Крыма разрешил продать "Массандру"

Уточняется, что эти поручения были даны по итогам совместного заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ, состоявшегося 23 декабря.

Заседание комиссии по направлению "Экономика и финансы" состоялось в формате видеоконференции под руководством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина и губернатора Челябинской области, руководителя комиссии Госсовета по этому направлению Алексея Текслера с участием первого заместителя министра финансов Леонида Горнина.

"Целью работы комиссии Госсовета является содействие повышению финансовой устойчивости регионов, увеличению доходов региональных бюджетов, а следовательно, финансовых возможностей для достижения в субъектах РФ национальных целей развития на период до 2030 года, определённых президентом", — подчеркнул Левитин.

В свою очередь Текслер представил проведенный комиссией анализ состояния региональных финансов, на основе которого подготовлены предложения о совершенствовании межбюджетных отношений и сокращении долговой нагрузки на региональные бюджеты.

Кроме этого, Горнин проинформировал о подходах Минфина России к распределению дотации на сбалансированность бюджетов субъектов РФ. Также участники заседания рассмотрели вопросы финансирования инфраструктурных проектов и предложения подкомиссии по вопросам реализации национального проекта "Производительность труда".

Ранее сообщалось, что Путин соберет Госсовет для обсуждения планов реализации нацпроектов