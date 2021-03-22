МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение сроков доведения до местных бюджетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из региональных бюджетов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ устанавливает требования к срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам и конкретизирует перечень таких трансфертов.

При этом исключается повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется в объёме неиспользованных ранее остатков. Госсовет обсудил региональные финансы и межбюджетные отношения

Законопроект также допускает утверждение субъектом РФ не распределенного между муниципальными образованиями объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 5% от общего объема соответствующего трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10% от общего его объема, утвержденного на второй год планового периода.

Это изменение вносится в целях повышения предсказуемости формирования собственных доходов местных бюджетов.

Правительство обращает внимание, что в настоящее время требования и условия распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам более детализированы и регламентированы по сравнению с аналогичными требованиями, предъявляемыми при распределении и предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам.

"В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, источником которых являются иные межбюджетные трансферты, прозрачности и качества планирования бюджетов муниципальных образований, а также ускорения доведения указанных средств до муниципальных образований, необходима формализация особенностей распределения иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями", — считает кабмин.

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