МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Наибольшие в России средние зарплаты предлагают в Якутии (69940 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (68358 рубля) и Амурской области (54621 рубль), показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Составлен рейтинг регионов с самыми высокими отраслевыми зарплатами

Топ-10 городов по уровню средних зарплат возглавили Москва (65843 рубля), Санкт-Петербург (55648 рублей) и Хабаровск (53719 рублей). Далее идут Тюмень (48877 рублей), Иркутск (48260 рублей) и Екатеринбург (47527 рублей).

Исследование показало, что среди крупнейших городов страны наибольший рост предлагаемых зарплат за "пандемийный" год показал Иркутск. Среднее предложение по вакансиям, открытым в этом городе, в феврале 2021 года на 1 950 рублей превысило показатели февраля 2020 года. На втором месте – Волгоград (+1 678 рублей), на третьем месте – Уфа (+1 540 рублей).

Среди регионов наибольший рост предлагаемых зарплат за год продемонстрировали Якутия — на 6 836 рублей, Иркутская область — на 3 163 рубля и Подмосковье — на 2 331 рубль.

В четырех городах зарплатное предложение за время пандемии упало, но незначительно. В Ижевске работодатели в среднем стали предлагать на 558 рублей меньше, чем в феврале 2020 года, в Ульяновске – на 403 рубля, в Ярославле – на 123 рубля, в Самаре – на 25 рублей. По регионам сокращение коснулось зарплатных предложений в 35 субъектах, наиболее заметно в Новгородской области — на 3 421 рубль, Псковской области — на 2 887 рублей и в Удмуртии — на 2 670 рублей.

По сравнению с февралем 2019 года наибольший рост показывают предлагаемые зарплаты в Хабаровске — за два года произошел рост на 4 117 рублей, Санкт-Петербурге — на 3 220 рублей, Иркутске — на 3 101 рубль.

Изменились за год и ожидания соискателей по зарплате. Исследование по крупнейшим городам страны показало, что за год наибольший рост произошел в Тюмени, где средняя ожидаемая зарплата в феврале составила 40 671 рубль, что на 1 626 рублей больше, чем в феврале 2020 года. На втором месте Ижевск (+1 524 рубля), на третьем – Тольятти (+1 481 рубль). Падения за данный период не произошло ни в одном из попавших в исследование городов.

Сильнее в 2021 году выросли ожидания россиян в сравнении с 2019 годом. За этот период лидером стала Уфа, средняя ожидаемая зарплата в ней за два года выросла на 2 930 рублей, в Тюмени — на 2 874 рубля, в Казани — на 2 777 рублей. Падения также нигде не произошло.

Исследование зарплатных ожиданий по регионам показало, что наибольший рост за год пандемии произошел в Коми — на 2 297, Мурманской области – на 2 040 рублей и Ямало-Ненецком автономном округе – на 2 008 рублей. По сравнению с 2019 годом зарплатные ожидания сильнее всего выросли у соискателей из Ямало-Ненецкого автономного округа — на 4 908 рублей, Мурманской области — на 4 127 рублей, Амурской области – на 3 952 рубля.

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