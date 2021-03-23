МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В настоящее время у россиян есть два способа практически гарантированно лишиться своих накоплений, заявил известный российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает Deita.ru. Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения "под матрасом"

Первый способ — это хранить наличные в рублях у себя под матрасом. Граждане, выбравшие такой метод, обязательно понесут финансовые потери из-за девальвации и огромной инфляции.

Второй способ — это игра на фондовой бирже. Если человек ничего об этом не знает и не подготовлен, то все его запасы "обнулят" гораздо более маститые и подготовленные участники финансового рынка, уверен Михаил Делягин.

Для того, чтобы избежать денежных потерь, экономист посоветовал вложить деньги в несколько надёжных европейских валют, а оставшиеся средства положить на обычный депозит в банке. С учетом разворота ставки Центробанка, доходность вкладов начнет расти, поэтому деньги как минимум не "сгорят", и могут даже приумножиться.