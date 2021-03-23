МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина может достичь 300 тысяч долларов уже в 2021 году, однако потом будет снижаться несколько лет, сказал телеканалу CNBC основатель криптобиржи BTCC Бобби Ли (Bobby Lee).

По его мнению, цена биткоина уже летом может превысить 100 тысяч долларов. По словам Ли, биткоин начал 2021 год примерно с 30 тысяч долларов, и "рост даже всего в 10 раз" повысит цену криптовалюты до 300 тысяч долларов. Как рассчитать налог на банковский вклад

"Однако он предупредил, что пузырь лопнет после пика, и криптовалюта может снижаться в течение многих лет", — отмечает телеканал.

Еще в конце марта 2020 года биткоин стоил 5-6 тысяч долларов, а во вторник утром на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торгуется в районе 53,5 тысячи долларов.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.