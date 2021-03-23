МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минфину России в 2020 году пришлось сделать упор на ОФЗ с переменным купонным доходом, приняв значительный объем процентного риска, чтобы привлечь необходимый объем средств, в том числе для финансирования мер по борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее во вторник Счетная палата сообщила, что изменение структуры размещения ОФЗ на аукционах в 2020 году в пользу защитных инструментов повысило процентный риск для федерального бюджета. Как рассчитать налог на банковский вклад

Минфин отмечает, что в 2020 году многие страны были вынуждены существенно нарастить государственные заимствования, чтобы справиться с пандемией и ее последствиями для граждан и экономики, и Россия не была исключением.

"В целях финансирования широкомасштабных мер по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса Минфину России удалось привлечь рекордные 5,2 триллиона рублей на внутреннем рынке капитала. При этом в сложившейся рыночной конъюнктуре Минфину России пришлось сделать упор на ОФЗ с переменным купонным доходом, приняв значительный объем процентного риска", — говорится в сообщении.

"Реализация данной стратегии позволила обеспечить привлечение заемных ресурсов в необходимом объеме на фоне замедления мировой экономики, снижения интереса международных инвесторов к рисковым активам, а также исчерпания потенциала снижения Банком России ключевой ставки и насыщения долгового рынка инструментами с постоянным купонным доходом", — указывает министерство.