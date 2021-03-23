2021-03-23T10:15:59+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210323/833298504.html
Райффайзенбанк предупредил о трудностях при входе в приложение банка
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. Проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка могут наблюдаться у пользователей Android, сообщает банк в своем микроблоге в Twitter. "Из-за технических работ на стороне Google... ПРАЙМ, 23.03.2021
финансы, банк, райффайзенбанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка могут наблюдаться у пользователей Android, сообщает банк в своем микроблоге в Twitter.
"Из-за технических работ на стороне Google сейчас могут наблюдаться сложности со входом в мобильное приложение у пользователей Android. Помогает удаление/установка обновления WebView", — говорится в сообщении.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля занимал 13-е место в российской банковской системе.