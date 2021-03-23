МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка могут наблюдаться у пользователей Android, сообщает банк в своем микроблоге в Twitter. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

"Из-за технических работ на стороне Google сейчас могут наблюдаться сложности со входом в мобильное приложение у пользователей Android. Помогает удаление/установка обновления WebView", — говорится в сообщении.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля занимал 13-е место в российской банковской системе.