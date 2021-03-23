МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России назвал направления по снижению рисков граждан на фондовом рынке, обеспечивая их долгосрочное присутствие, об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на Международном финансовом форуме НФА.

"Есть четыре главных направления, как мы можем снижать риски граждан на фондовом рынке, обеспечивая их долгосрочное присутствие. Потому что наша общая задача — это длинные деньги в экономике. Рынок капитала как раз формирует такие длинные деньги. Поэтому гражданин на фондовом рынке должен быть долго, то есть он не должен терять деньги, он должен быть удовлетворен тем, что происходит, и вот это его длительное присутствие на рынке и формирует длинные деньги", — сказал он. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

"Поэтому либо мы добиваемся, чтобы индустрия вела себя фидуциарно, то есть относилась к своему инвестору с уважением, пытаясь предоставить ему тот набор рекомендаций, который будет достигать эту цель — зарабатывать больше, чем по депозитам, не принимая избыточные риски. Либо мы ограничиваем операции граждан, как в случае со сложными финансовыми инструментами, вводя определенное тестирование. Либо мы создаем институт замещения человека на фондовом рынке консультантами", — добавил он.

По его словам, в настоящее время консультанты развиваются. Это очень перспективное направление, когда недостаток знаний и времени человек компенсирует за счет найма интеллекта в финансовой индустрии, причем эта услуга должна быть технологичной, то есть дешевой, считает Швецов. Соответственно ту часть доходности, которую человек получает выше, принимая риски, не должна полностью абсорбироваться самим финконсультантом в виде комиссии. То есть человеку что-то должно оставаться, только в этом случае люди будут удовлетворены.

"Поэтому наша задача, понимая, что финансовая грамотность граждан недостаточна и большинство из них, пришедших в 2020 году, не имеют должных знаний и опыта, смягчить для них приход на финансовый рынок, предоставив им возможность использовать низкорискованные стратегии, оградив их от высокорискованных стратегий. Индустрия это понимает, у нас здесь консенсус", — отметил он. СМИ обнаружили перебои с поставками дешевого сахара

"Я думаю, что долгосрочно наши планы с индустрией совпадают — удовлетворенность человека во главе угла, длинные деньги цель номер два. Но в тактических планах мы можем расходиться из-за того, что называется "в семье не без урода", — всегда найдутся игроки, которые захотят обмануть и воспользоваться незнанием граждан, и на этом заработать в краткосрочной перспективе. Поэтому наша общая задача таких игроков выдавливать с рынка и ограждать граждан от избыточно рискованных стратегий", — заключил Швецов.