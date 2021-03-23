МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России поддерживает усиление ответственности за нарушения банковской тайны, которые приводят к утечкам данных, а также предлагает ограничить право осужденных за такие преступления работать в финансовой сфере, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.

В России обсуждается радикальное усиление охраны банковской тайны. В частности, предлагается изменить структуру 183 статьи Уголовного кодекса, выделив из нее наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. За такое преступление предлагается наказывать лишением свободы на срок до 10 лет. В интервью РИА Новости в феврале Сычев заявил, что ЦБ поддерживает эту инициативу. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

"Очевидно, что наказание, предусмотренное этой статьей (183 УК – ред.) не соответствует тяжести последствий, которые возникают в ходе неправомерного оборота персональных данных", — сказал он заседании комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями.

"Здесь мы прекрасно понимаем, что утяжеление этих наказаний действительно требуется, и, очевидно, имеет смысл вводить такое наказание, как ограничение права заниматься деятельностью в финансовой сфере тем людям, которые по этой статье осуждены", — добавил он.