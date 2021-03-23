МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России планирует к 2025 году по очереди выпустить модернизированные банкноты, представив на них достопримечательности всех федеральных округов, сообщил зампред регулятора Михаил Алексеев.

"В 2017 году в обращении поступили банкноты номиналов 200 и 2000 рублей, выполненные в современном дизайне. Новые банкноты отличаются самым современным защитным комплексом на лучшем мировом уровне. В то же время поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах", — сказал Алексеев журналистам. Банк России дал советы россиянам, как не стать жертвой мошенника

Зампред ЦБ добавил, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

"На банкнотах новых модификаций по-прежнему будут присутствовать изображения российских городов. Однако по образцу новой банкноты номиналом 2000 рублей изображения городов на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города", — рассказал Алексеев.

В ЦБ отметили, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, — Северо-Западного и Центрального.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.