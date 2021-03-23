МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Потребности в выпуске банкноты более высокого номинала, чем 5 тысяч рублей, в России нет, потребности граждан и бизнеса удовлетворяются с помощью существующих номиналов, сообщил журналистам зампред Банка России Михаил Алексеев. Банк России модернизирует банкноты

"Мы пока считаем, что потребности в выпуске банкнот более высокого номинала, чем 5 тысяч рублей, не существует. Это связано с тем, что существующая система наличного денежного обращения в полной мере удовлетворяет потребности как граждан, так и предприятий и организаций", — сказал он.

Банкнотный ряд в России сегодня представлен купюрами номиналом 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Последний раз он дополнялся в 2017 году — тогда в обращение были введены 200 и 2000 рублей.

Также Банк России пока не рассматривает вопрос выпуска монет более крупного номинала, 50 или 100 рублей, заявил Алексеев.

"Пока такой вопрос не рассматривается, нам достаточно монет существующих номиналов", — ответил зампред ЦБ на вопрос, рассматривается ли вопрос о выпуске монет номиналом 50 и 100 рублей.

В настоящее время в России монетный ряд представлен номиналами 1, 5, 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 рублей.

Алексеев ранее во вторник также сообщил, что Банк России планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.