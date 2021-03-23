МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мониторинг Счетной палаты по стимулирующим выплатам врачам говорит о том, что правительству удалось урегулировать ситуацию, число жалоб и замечаний снизилось в разы, сообщил глава СП Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Весной прошлого года Путин распорядился поддержать врачей, средний, младший медперсонал и водителей скорых, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки в связи с распространением коронавирусной инфекции. В декабре 2020 года на большой пресс-конференции Путина президенту пожаловались на то, что не все выплаты доходят до медработников в регионах. Как рассчитать налог на банковский вклад

Как рассказал Кудрин, была проведена системная проверка осуществления выплат во всех субъектах России с привлечением контрольных и счетных органов субъектов регионов с выходом до конкретных больниц.

"В целом по мониторингу стимулирующих выплат врачам могу сказать, что правительство урегулировало ситуацию. Сейчас существенно, в разы упало количество замечаний и жалоб. В этом смысле нормативная база наконец заработала", — сказал Кудрин.

По его словам, изначально было сделано так, что каждый субъект и каждый муниципалитет или больница сами определяли особенности этих выплат, однако в настоящее время удалось урегулировать принципиальные моменты. "Хотя между субъектами есть очень большая разница по количеству врачей на пациента, которые получают эту выплату, отличающуюся в разы. Но работа продолжается", — добавил Кудрин.

Он также рассказал, что завершается проверка закупок медоборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).