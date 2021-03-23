МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минфин России 24 марта не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, говорится в сообщении министерства. Эксперт оценил эффект от возможных санкций США на российский госдолг

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 марта 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", — сообщает министерство.

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка государственного долга РФ, во вторник снижается на 0,85% — до уровня около 144 пунктов. В последний раз на этом уровне индекс был в конце марта 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.