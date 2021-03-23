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2021
https://1prime.ru/finance/20210323/833303040.html
Минфин отменил аукционы ОФЗ в среду из-за волатильности на рынках
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Минфин России 24 марта не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 23.03.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минфин России 24 марта не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 марта 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", — сообщает министерство.
Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка государственного долга РФ, во вторник снижается на 0,85% — до уровня около 144 пунктов. В последний раз на этом уровне индекс был в конце марта 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.