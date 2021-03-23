МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российские рубли в ближайшие несколько лет обретут новый внешний вид: их облик дополнят изображения достопримечательностей федеральных округов, а защита от подделок будет улучшена по сравнению с банкнотами старого образца. Потребителям при этом не о чем волноваться: обновленные купюры будут вводиться в оборот постепенно, а старые деньги по закону будут обязаны продолжать принимать во всех магазинах и учреждениях.

Во вторник зампред Банка России Михаил Алексеев сообщил, что регулятор планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Планируется, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной стороне появятся изображения Северо-Западного и Центрального федеральных округов, соответственно. При этом ЦБ уже утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей с такими символами Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ. Банк России утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Пока регулятор не собирается проводить всенародного голосования их внешнему виду. Алексеев пояснил, что такая практика не всегда разумна и эффективна в таком деликатном деле, как выбор объектов, размещаемых на банкнотах. Однако ЦБ будет привлекать экспертов и широко освещать их работу по этому вопросу.

Устаревшие банкноты продолжат хождение наравне с новыми деньгами. Регулятор пояснил, что банкноты устаревших модификаций, выпуск которых прекращается, обычно остаются в обороте еще 10-15 лет, выбывая естественным путем вследствие износа. Однако со временем изготовление банкнот старого образца прекратится.

Опрошенные РИА Новости эксперты оценили, как появление новых бумажных рублей повлияет на жизнь россиян. Во-первых, это совершенно обычный процесс, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. По его словам, ЦБ решил обновить деньги не столько ради их внешнего вида, сколько для того, чтобы повысить защиту от подделок.

Кроме того, сама по себе замена вряд ли разгонит инфляцию, уверен директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов: темпы роста цен не зависят от наличных в экономике, а в первую очередь связаны со спросом и предложением товаров и услуг. Кроме того, это изменение не имеет отношения и к деноминации — номинал купюр остаётся таким же, меняются только города, добавил эксперт. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Что действительно может произойти, это некоторый всплеск фальшивомонетчества, полагает эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея. Подобное наблюдалось с 2000-рублевыми банкнотами в течение нескольких лет после их выпуска. Но важно понимать, что это больше вопрос финансовой грамотности, нежели каких-либо уязвимостей самих банкнот.

Каких-то других изменений банкнотного ряда Банк России пока больше не готовит: необходимость в выпуске купюр номиналом выше 5 тысяч рублей в России отсутствует, нет планов и по выпуску пластиковых наличных денег наподобие памятных банкнот к Олимпиаде и Чемпионату мира по футболу.