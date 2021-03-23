МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России не ожидает, что в текущем году произойдет тот же всплеск спроса на наличные, который в прошлом году имел место из-за коронавируса, заявил зампред регулятора Михаил Алексеев.

"Мы не ожидаем, что в 2021 году рост наличных, который имел место в прошлом, 2020 году, будет столь же велик", — сказал Алексеев в ходе пресс-конференции. По данным регулятора, в 2020 году в обращение была выпущена рекордная сумма наличных объемом 2,8 триллиона рублей. В результате увеличилась доля наличных денег в сбережениях населения.

"По всей видимости, важным фактором, способствовавшим накоплению дополнительных запасов наличных денег, стали ограничительные меры в период пандемии коронавирусной инфекции. Параллельно с ростом спроса на наличные и увеличением объемов их эмиссии сократился возврат наличных денег в банки, снизились объемы инкассируемой выручки торговых и иных предприятий и организаций", — отмечает ЦБ в основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

В ЦБ пояснили, что аналогичная ситуация наблюдалась не только в России, но и во многих других странах, где в условиях повышенной неопределенности и ограничительных мер, спровоцированных пандемией, население и малый бизнес стали также предъявлять более высокий спрос на наличные деньги.

"С учетом указанных тенденций избыточный спрос на наличные деньги в 2020 году оценивается на уровне свыше 2 триллионов рублей. В 2021 – 2022 годах можно ожидать постепенного возврата в банки части избытка наличных денег, сформировавшегося в условиях пандемических ограничений", — говорится в документе.

Этот процесс может получить дополнительный импульс в период, когда произойдет возврат к нейтральной денежно‑кредитной политике и по сравнению с уровнями, сложившимися к концу 2020 года, повысятся депозитные ставки. "Ожидается, что начиная с 2023 года спрос на наличные деньги может вернуться к традиционному тренду и отношение объема наличных денег к номинальному ВВП возобновит снижение", — прогнозирует регулятор.