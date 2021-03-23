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2021
https://1prime.ru/finance/20210323/833304254.html
Банк России хочет сделать платным для банков возврат ему годных банкнот
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Банк России подумает над возможностью взимать с банков плату в случае, если они сдают ему годные банкноты, это может помочь сократить нерациональный оборот наличных и снизить... ПРАЙМ, 23.03.2021
банкноты, банки, банк россии, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России подумает над возможностью взимать с банков плату в случае, если они сдают ему годные банкноты, это может помочь сократить нерациональный оборот наличных и снизить затраты на его обеспечение, говорится в материалах регулятора.
"В целях снижения нерационального оборота годных банкнот в 2021–2025 годах Банк России рассмотрит вопрос о целесообразности введения платности в случае возврата в Банк России годных банкнот кредитными организациями, принимающими участие в кассовом обслуживании клиентов с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России", — пишет регулятор. При этом вопрос о введении платности за сдачу ветхих банкнот ставиться не будет.
ЦБ пояснил, что кредитные организации, у которых образуются излишки годных банкнот, предпочитают сдавать их обратно регулятору вместо того, чтобы напрямую передавать тем кредитным организациям, которые испытывают потребность в подкреплении наличными деньгами.
"Принятие соответствующего решения может позволить создать экономические стимулы для более активной самостоятельной обработки кредитными организациями наличных денег. Это даст возможность сократить нерациональный оборот наличных и снизить затраты на его обеспечение", — заключили в ЦБ.