МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Подобные приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) меры могут лишь сдерживать развитие негативной тенденции на долговом рынке РФ, но не способны ее переломить без ослабления других факторов давления или появления драйверов роста гособлигаций, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Центробанк предоставит банкам ликвидность в случае санкций на госдолг

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, во вторник снижается на 0,84% — до уровня около 144 пунктов. В последний раз на этом уровне индекс был год назад, свидетельствуют данные Московской биржи. Тем временем Минфин России сообщил, что в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках 24 марта не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ — в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Последний раз министерство приостанавливало проведение традиционных аукционов ОФЗ в августе.

"В августе прошлого года Минфин уже прибегал к подобной мере, когда также произошло резкое снижение котировок ОФЗ. Это решение позволило на некоторое время стабилизировать долговой рынок. Однако подобные меры лишь сдерживают развитие негативной тенденции на рынке, но не способны ее переломить без ослабления других факторов давления или появления драйверов роста гособлигаций", — говорит Бабин.

"Кроме геополитических рисков давление на ОФЗ оказывают высокие темпы инфляции, что привело к ужесточению монетарной политики Банка России. Соответственно, рынок госдолга заранее закладывал инфляционную тенденцию и ожидания повышения ключевой ставки, что вызвало рост доходностей ОФЗ, и сохраняет эту тенденцию", — добавляет эксперт. Как "борьба за госдолг" отразится на банковских вкладах россиян

При этом, по его словам, также тренд роста доходности и снижения котировок бумаг наблюдается и на многих других долговых рынках, в том числе развитых. "Это уменьшает привлекательность российских гособлигаций по соотношению "доходность-риск", — заключает он.