МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина к вечеру среды может достигнуть 54 тысяч долларов, не более, то есть цена криптовалюты пока будет стабильной, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

В среду утром на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торгуется в районе 53,8 тысячи долларов. Накануне утром он торговался на уровне 53,5 тысячи. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

По словам Панушкина, сегодня психологический фон на крипторынке складывается неблагоприятно для "быков", играющих на росте цены. Затянувшаяся корректировка в сторону понижения биржевого курса ведущей криптовалюты "повергает их в уныние", уверен эксперт.

"Это беспокойство, к сожалению, вполне может затянуться в связи с замедлением роста биткоина, который к вечеру, видимо, продолжит колебаться возле отметки в 54 тысячи долларов за "монету", — прогнозирует Панушкин.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум стоимости — на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%. С того момента он частично отыграл падение, но торгуется всё ещё ниже по крайней мере отметки 60 тысяч долларов.