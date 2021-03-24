Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на среду
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина к вечеру среды может достигнуть 54 тысяч долларов, не более, то есть цена криптовалюты пока будет стабильной, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
В среду утром на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торгуется в районе 53,8 тысячи долларов. Накануне утром он торговался на уровне 53,5 тысячи.
По словам Панушкина, сегодня психологический фон на крипторынке складывается неблагоприятно для "быков", играющих на росте цены. Затянувшаяся корректировка в сторону понижения биржевого курса ведущей криптовалюты "повергает их в уныние", уверен эксперт.
"Это беспокойство, к сожалению, вполне может затянуться в связи с замедлением роста биткоина, который к вечеру, видимо, продолжит колебаться возле отметки в 54 тысячи долларов за "монету", — прогнозирует Панушкин.
Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум стоимости — на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%. С того момента он частично отыграл падение, но торгуется всё ещё ниже по крайней мере отметки 60 тысяч долларов.
https://1prime.ru/finance/20210324/833307323.html