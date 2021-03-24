2021-03-24T11:05:54+03:00
2021-03-24T11:05:54+03:00
2021-03-24T11:05:54+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210324/833308345.html
В Банке России рассказали, как часто граждане платят в безналичной форме
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по доле безналичных платежей в розничном обороте и входит по этому показателю в пятерку мировых лидеров, заявила первый зампред... ПРАЙМ, 24.03.2021
безналичные платежи, россия, банк россии, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83318/31/833183150.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83318/31/833183150.jpg
https://1prime.ru/images/83318/31/833183149.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83318/31/833183149.jpg
https://1prime.ru/images/83318/31/833183137.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83318/31/833183137.jpg
https://1prime.ru/business/20210322/833294621.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по доле безналичных платежей в розничном обороте и входит по этому показателю в пятерку мировых лидеров, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Мы за период с 2013 года, то есть, в принципе, семь лет, достигли колоссальных успехов: с 13,5% доля безналичных платежей выросла по концу 2020 года до 70,3%… Мы входим в топ-5 стран по доле безналичных платежей, если в целом смотреть глобально на мир", — сказала она, выступая на Junior Paytech Forum.
При этом она отметила, что 87% потребителей банковских услуг уже пользуются цифровыми каналами, а 30% граждан планируют сократить число походов в отделения банков уже в ближайшее время.