МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по доле безналичных платежей в розничном обороте и входит по этому показателю в пятерку мировых лидеров, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

"Мы за период с 2013 года, то есть, в принципе, семь лет, достигли колоссальных успехов: с 13,5% доля безналичных платежей выросла по концу 2020 года до 70,3%… Мы входим в топ-5 стран по доле безналичных платежей, если в целом смотреть глобально на мир", — сказала она, выступая на Junior Paytech Forum.

При этом она отметила, что 87% потребителей банковских услуг уже пользуются цифровыми каналами, а 30% граждан планируют сократить число походов в отделения банков уже в ближайшее время.