МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс биткоина в среду перешел к росту после сообщения основателя Tesla Илона Маска о том, что электромобили компании теперь можно купить за биткоины, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.49 мск рос в цене на 2,82% — до 55 350 долларов. До заявления Маска биткоин символически снижался — на 0,01%, до 54 779 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 3,74% — до 55 563 долларов. Динамика везде приводится за сутки. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Маск ранее в среду объявил в Twitter, что машины Tesla теперь продаются за биткоины. По его словам, возможность оплаты криптовалютой за пределами США появится в конце этого года.

В начале февраля Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. Компания тогда анонсировала, что в ближайшем будущем начнет принимать биткоин в уплату за свои товары, "в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе".

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%. С того момента он частично отыграл падение, но все еще торгуется ниже отметки 60 тысяч долларов.