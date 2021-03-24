МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ исключило "Почта банк" из числа банков-агентов по продаже облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперт спрогнозировал эффект от приостановки размещения ОФЗ

Согласно документу, кабмин определил агентами Минфина России по размещению и выкупу в 2021 году ОФЗ-н три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк. Ранее в качестве такого агента выступал также "Почта банк".

Продажа ОФЗ для населения стартовала в апреле 2017 года в офисах Сбербанка и ВТБ, которые на первом этапе стали банками-агентами программы. Объем дебютного выпуска с погашением в апреле 2020 года составил 15 миллиардов рублей. Первый выпуск был размещен в течение короткого периода времени, затем министерство разместило второй транш той же серии еще на 15 миллиардов рублей.

Позже интерес к ОФЗ-н заметно снизился и темпы продаж замедлились. Тогда Минфин изменил правила реализации бумаг: теперь при покупке и предъявлении их к выкупу гражданам не нужно уплачивать комиссию, а минимальная сумма приобретения бумаг снижена с 30 до 10 тысяч рублей. Кроме того, был расширен и круг банков-агентов — к Сбербанку и ВТБ добавились "Почта банк" и Промсвязьбанк.

Согласно отчету Счетной палаты, всего в прошлом году Минфин разместил облигации федерального займа для населения на общую сумму 16,4 миллиарда рублей.