МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Почта банк" продолжит продавать облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Правительство РФ ранее своим распоряжением определило единственными исполнителями осуществляемых Минфином России в 2021 году закупок услуг по размещению и выкупу ОФЗ-н три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк. Кроме того, документом установлена для этих банков возможность привлечения к исполнению госконтрактов по размещению и выкупу ОФЗ-н субподрядчиков и соисполнителей при условии исполнения не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по контрактам. Эксперт спрогнозировал эффект от приостановки размещения ОФЗ

"Почта банку" не запрещено продавать "народные" облигации федерального займа. С 2019 года у "Почта банка" подписан с банком ВТБ договор об оказании клиентам брокерского обслуживания, которым предусмотрена возможность совершать операции с облигациями федерального займа (ОФЗ-н). У банка не было прямых соглашений с Минфином, и корректировка в распоряжении правительства носит технический характер. Банк продолжит продавать ОФЗ-н, это никак не отразится на клиентах и функционале услуги", — сообщили в банке.

Минфин РФ подтвердил, что в 2021 году граждане РФ смогут приобретать "народные" ОФЗ через "Почта банк", который как и в предыдущие годы размещает ОФЗ-н в качестве агента ВТБ с использованием его брокерской инфраструктуры.

"Исключение АО "Почта банк" из перечня единственных исполнителей соответствующих услуг носит формальный характер и связано с необходимостью включения в данный перечень только тех банков, которые напрямую вступают в договорные отношения с Минфином России. Распоряжением правительства РФ предусмотрена возможность привлечения отобранными на 2021 год единственными исполнителями услуг соисполнителей, в соответствии с которой АО "Почта банк" продолжит размещать в 2021 году ОФЗ-н в партнерстве с банком ВТБ", — сообщил Минфин.

Продажа ОФЗ для населения стартовала в апреле 2017 года в офисах Сбербанка и ВТБ, которые на первом этапе стали банками-агентами программы. Объем дебютного выпуска с погашением в апреле 2020 года составил 15 миллиардов рублей. Первый выпуск был размещен в течение короткого периода времени, затем министерство разместило второй транш той же серии еще на 15 миллиардов рублей.

Позже интерес к ОФЗ-н заметно снизился и темпы продаж замедлились. Тогда Минфин изменил правила реализации бумаг: теперь при покупке и предъявлении их к выкупу гражданам не нужно уплачивать комиссию, а минимальная сумма приобретения бумаг снижена с 30 до 10 тысяч рублей. Кроме того, был расширен и круг банков-агентов — к Сбербанку и ВТБ добавились "Почта банк" и Промсвязьбанк.

Согласно отчету Счетной палаты, всего в прошлом году Минфин разместил облигации федерального займа для населения на общую сумму 16,4 миллиарда рублей.