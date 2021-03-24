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Банк России начнет собирать монеты у россиян
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Банк России в следующем году планирует в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения запустить пилот по их сбору через специальные приемники у... ПРАЙМ, 24.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Банк России в следующем году планирует в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения запустить пилот по их сбору через специальные приемники у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монеты…. В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства", — пишет регулятор в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы".
В ЦБ пояснили РИА Новости, что "пилот ориентирован на население и предусматривает установку оборудования в одном из регионов, характеризующемся низким возвратом монеты из обращения".
Пилот будет проводиться с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки и количество оборудования будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.
По данным ЦБ, на начало текущего года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.