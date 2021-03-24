МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Банк России в следующем году планирует в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения запустить пилот по их сбору через специальные приемники у россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Центробанк оценил потребность в банкнотах с более высоким номиналом

"В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монеты…. В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства", — пишет регулятор в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы".

В ЦБ пояснили РИА Новости, что "пилот ориентирован на население и предусматривает установку оборудования в одном из регионов, характеризующемся низким возвратом монеты из обращения".

Пилот будет проводиться с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки и количество оборудования будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.

По данным ЦБ, на начало текущего года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.