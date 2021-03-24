МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Законопроект о наделении Банка России правом вводить количественные ограничения на выдачу банками и микрофинансовыми организациями отдельных видов ссуд внесен в Госдуму, документ опубликован в среду в электронной базе нижней палаты парламента.

Банк России в январе сообщил, что в ближайшие два года проработает вопрос о количественном ограничении выдач банками необеспеченных потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Впервые о намерении законодательно закрепить за собой полномочия по установлению ограничений на выдачу банками отдельных видов кредитов регулятор заявил в 2019 году.

"В качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании решения Совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения", — сказано в документе. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

Отмечается, что под прямыми количественными ограничениями понимается максимальная допустимая доля отдельных видов ссуд в общем объеме выдач в течение текущего квартала. Под действие закона не будут попадать автокредиты и ипотека. Таким образом, в первую очередь, ограничения будут направлены на сегмент необеспеченного потребительского кредитования — это кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты.

Принимать решение о введении такой меры будет совет директоров Банка России: он сможет определять вид кредитов и займов, на которые направлены ограничения, период, в течение которого применяется мера, а также значения характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, предлагают депутаты.

При этом прямые количественные ограничения депутаты предлагают дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, или отнесения кредитных организаций к системно значимым.

В случае нарушения кредитными организациями установленных Банком России прямых количественных ограничений предлагается предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, наложение штрафа в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала банка или ограничение проведения отдельных операций.

Кроме того, депутаты хотят обязать банки и микрофинансовые организации информировать клиентов о введенных ЦБ прямых количественных ограничениях через публикацию данной информации на сайте, размещении ее в офисах и местах обслуживания клиентов, а также при обращении заемщика к кредитору. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.