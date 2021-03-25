МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за 2020 год снизилась в 1,5 раза по сравнению с предшествовавшим годом и составила 28,705 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации. "Газпром" отчитался об убытке по РСБУ за 2020 год

Процентные доходы банка за год снизились на 1,2% и составили 396,123 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 36,586 миллиарда рублей, снизившись в 1,5 раза. Операционные расходы выросли на 34,5%, до 147,385 миллиарда рублей.

Активы банка по итогам 2020 года составили 7,237 триллиона рублей против 6,326 триллиона годом ранее, обязательства — 6,534 триллиона рублей против 5,678 триллиона соответственно.

Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля занимал третье место в банковской системе РФ по объему активов.