МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Выручка "Мегафона" по МСФО в четвертом квартале 2020 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1% — до 87,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ снизилась в 1,5 раза

Показатель OIBDA сократился на 5,8%, до 36,3 миллиарда рублей, рентабельность этого показателя составила 41,5%. "Компании удалось удержать рентабельность по OIBDA и даже показать небольшой рост на 0,2 п.п. до 41,5% за счет контроля над затратами и управления эффективностью, в том числе сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на рекламу и отдельных общехозяйственных затрат", — отмечается в сообщении.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 117,4%, или почти в 2,2 раза, до 4,4 миллиарда рублей в результате повышения операционной эффективности, сокращения затрат на финансирование в связи со снижением долговой нагрузки и оптимизацией кредитного портфеля, поясняется в сообщении. Сервисная выручка сократилась на 2,7% — до 78,2 миллиарда рублей. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров составила 9,3 миллиарда рублей, что на 27,1% меньше, чем в прошлом году. Капзатраты по итогам четвёртого квартала снизились на 38,9%, до 19,1 миллиарда рублей. Чистый долг сократился за квартал на 1,6 миллиарда рублей — до 309,6 миллиарда.

По итогам 2020 года выручка компании сократилась на 4,8%, до 332,2 миллиарда рублей. Показатель OIBDA сократился на 2,5% — до 147,8 миллиарда рублей, рентабельность показателя составила 44,5%. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 157,3%, или почти в 2,6 раза, и составила 26,6 миллиарда рублей. Капзатраты по итогам года снизились на 18,7% — до 54,7 миллиарда рублей. Банк России предложил наказание для телефонных мошенников

На конец 2020 года размер розничной сети оператора составил порядка 3,7 тысячи салонов, в результате снижения трафика и вводимых ограничений, сократившись на 300 магазинов.

Во втором полугодии после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. С применением новой методики база абонентов в России в четвертом квартале 2020 года составила 70,4 миллиона. При сравнении с показателями 2019 года в единых стандартах учета база сохраняется на прежнем уровне и не демонстрирует негативного тренда.