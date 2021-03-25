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https://1prime.ru/finance/20210325/833316742.html
Платежная система "Мир" запустит сервис для чаевых
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Национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы "Мир", запустит сервис для оплаты чаевых в ресторанах и кафе, рассказал глава компании Владимир Комлев. "Очень всем... ПРАЙМ, 25.03.2021
платежная система мир, чаевые, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы "Мир", запустит сервис для оплаты чаевых в ресторанах и кафе, рассказал глава компании Владимир Комлев.
"Очень всем понятный случай, когда в ресторане вы должны давать чаевые и не всегда есть возможности переводить их безналично удобно. Мы недавно буквально, понимая, что такая востребованная есть потребность в выдаче наличных, мы сделали, как мы считаем, очень удобный сервис. Он называется "Mir Tips", он сейчас запускается", — сказал Комлев, выступая на Junior PayTech Forum — 2021.
Сервис позволит оставить чаевые сразу при оплате счета: сумма основного чека уйдет на счет ресторану, а деньги сверх нее пойдут автоматически на карту официанта.