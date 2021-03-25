МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы "Мир", запустит сервис для оплаты чаевых в ресторанах и кафе, рассказал глава компании Владимир Комлев. Набиуллина не вспомнила, когда в последний раз платила наличными

"Очень всем понятный случай, когда в ресторане вы должны давать чаевые и не всегда есть возможности переводить их безналично удобно. Мы недавно буквально, понимая, что такая востребованная есть потребность в выдаче наличных, мы сделали, как мы считаем, очень удобный сервис. Он называется "Mir Tips", он сейчас запускается", — сказал Комлев, выступая на Junior PayTech Forum — 2021.

Сервис позволит оставить чаевые сразу при оплате счета: сумма основного чека уйдет на счет ресторану, а деньги сверх нее пойдут автоматически на карту официанта.