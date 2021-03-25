МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пластиковые банковские карты через 10 лет, вероятно, станут воспоминанием, предполагает глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Платежная система "Мир" запустит сервис для чаевых

"Наверное, "пластик" уже точно останется где-то в воспоминаниях людей", — сказал Бернер на IX ежегодном форуме финансовых инноваций, отвечая на вопрос, что будет с пластиковыми картами через 10 лет.

"Пластик" уже сейчас играет значительно меньшую роль, чем он играл раньше. Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне", — отметил он.

"Когда ситуация с пандемией, наконец, улучшится, и люди начнут опять путешествовать – тогда действительно кто-то закажет себе карточку, потому что не во всех странах все-таки можно оплачивать покупки телефоном или без карты", — предположил Бернер.

При этом он отметил, что за последний год доля бесконтактной оплаты в РФ выросла более чем на 70%. "Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона", — сказал он.