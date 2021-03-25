МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Количество выданных микрозаймов в феврале текущего года выросло в РФ на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 1,79 миллиона единиц, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Банк России может получить право ограничивать выдачу кредитов

При этом по сравнению с предыдущим месяцем в феврале 2021 года количество выданных микрозаймов, напротив, несколько сократилось — на 6,5%.

"Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. Так, в начале 2021 года она составляла около 70%. Вместе с тем, в феврале по сравнению с январем текущего года было отмечено некоторое снижение выдачи займов "до зарплаты". Однако, говорить в связи с этим о каких-либо тенденциях пока преждевременно — снижение достаточно незначительное и на очень коротком временном отрезке", — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В феврале наибольшее количество займов МФО в регионах РФ было выдано в Москве (89,6 тысячи единиц), Московской области (80,2 тысячи единиц), Краснодарском крае (70,7 тысячи единиц), а также в Свердловской области (65,9 тысячи единиц) и республике Башкортостан (62,7 тысячи единиц).

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов в феврале 2021 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали Ставропольский край (+47,1%), Республика Саха (Якутия)(+36,9%), Московская область (+36,6%), Москва (+31,5%), а также Ханты-Мансийский АО (+27,8%). В то же время в ряде регионов из топ-30, в феврале 2021 года было зафиксировано сокращение количества выданных микрозаймов, в том числе, в Архангельской (-13,8%) и Белгородской (-11,7%) областях.