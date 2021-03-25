МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Руководитель Центрального банка должен иметь хорошее образование, которое можно получить в России, а также быть разносторонним человеком, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина не вспомнила, когда в последний раз платила наличными

"На должность председателя Центрального банка идут разным путем, но главное, конечно, пойти получить хорошее образование для начала. Хороший университет, хороший факультет, который реально нравится. И выбор у нас большой. У нас, действительно, есть из чего выбрать. Думаю, что это залог того, что вы возглавите что хотите в конечном итоге, не только Центральный банк", — сказала она, выступая на Junior PayTech Forum 2021.

"Самый прямой путь – это экономика, финансы, безусловно. Центральный банк это про финансы. Это про экономику", — отметила глава регулятора.

При этом, по словам Набиуллиной, председателю Центробанка, как и любому руководителю, нужно постоянно чему-то учиться. "Это не только знания и это не только опыт, но это желание учиться, быть разносторонним", — сказала она, приведя в пример своих коллег из других стран. Эксперты узнали, кого активно искали работодатели в коронавирусный год

"Например, Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, когда недавно возглавляла Международный валютный фонд, она первую степень получила по английской литературе. Вообще была членом национальной сборной Франции по синхронному плаванию", — рассказала глава ЦБ.

Также она привела в пример Марка Карни, возглавлявшего Банк Канады, а потом Банк Англии, который "чуть не стал профессиональным хоккеистом".