МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Сбер занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков 2021 года по версии Forbes. Он вернулся на эту позицию впервые с 2017 года. Фаворит прошлого года — Райффайзенбанк — опустился на второе место, а замкнул тройку лидеров Росбанк. В Сбере начнут выдавать заказы из "Детского мира"

В топ-10 вошли ING Банк, HSBS Банк, Bank of China. В десятке оказались также ВТБ и Газпромбанк.

Эксперты считают, что возвращение Сбера на лидирующую позицию стало возможным во многом благодаря тому, что банк обеспечивает самый высокий уровень надёжности и защищённости интересов клиентов от всякого рода мошенничеств. Специалисты Сбера ведут постоянную серьезную работу по противодействию нарушениям прав и интересов своих клиентов в области кибербезопасности.

Ключевыми элементами системы кибербезопасности Сбера являются система фрод-мониторинга, Security Operation Center (SOC), центр организации обработки и защиты персональных данных. Кроме этого, в Сбере разработаны и успешно работают сервисы кибербезопасности для клиентов, такие как форма обратной связи, где можно сообщить о мошеннических действиях.

CyberSecurity HUB Сбера является передовым решением в финансовой отрасли и включает в себя сервисы BiZone, коммуникации с клиентами, настройки безопасности продуктов и приложения, постоянную работу по повышению осведомленности клиентов о видах мошенничеств и противодействия им.