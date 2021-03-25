МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк в течение более чем трёх месяцев проверял банк "Восточный" перед тем, как принять решение о сделке по его покупке, сообщил РИА Новости информированный источник. Названы самые надежные российские банки

Ранее в четверг "Восточный" сообщил, что Совкомбанк подписал с фондами Baring Vostok, компанией "Финвижн" и Шерзодом Юсуповым соглашения о покупке принадлежащих им пакетов акций банка "Восточный". Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС. Сделка проходит "на рыночных условиях", но её финансовые параметры, в частности цену, стороны не раскрывают.

"Подписанию предшествовала очень тщательная проверка баланса и всех активов банка со стороны Совкомбанка. Процесс занял более трех месяцев с привлечением опытной команды из числа "большой четверки" (аудиторские компании — ред.)", — заявил собеседник агентства.

По его словам, проверка подтвердила, что на сегодня банк зарезервировал весь объём проблемных активов, при этом работающие активы представляют собой "хорошо понятные Совкомбанку розничный и гарантийный портфели".

Согласно последним данным на сайте ЦБ, по состоянию на 4 августа 2020 года фонды Baring через кипрскую Evison владели 41,6% акций "Восточного", а "Финвижн" Артема Аветисяна вместе с его партнером Шерзодом Юсуповым — 50,003%.

Совкомбанк входит в число системно значимых кредитных организаций. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля он занимал 11-е место в банковской системе РФ по объему активов, банк "Восточный" — 35-е место.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. Параллельно шли арбитражные разбирательства, по итогам одного из которых Baring потерял контроль в банке. Перелом в ситуации наступил только в октябре 2020 года — Первое коллекторское бюро вернуло "Восточному" те самые 2,5 миллиарда рублей, а акционеры банка наконец заключили мировое соглашение, урегулировав все споры. Калви и других фигурантов в ноябре освободили из-под домашнего ареста.

Само дело, обвинение по которому в конце 2019 года было переквалифицировано на растрату, еще рассматривается Мещанским судом. Следствие полагает, что Калви с партнерами убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение об отступном, и банк вместо возврата кредита в 2,5 миллиарда рублей получил 59,9% акций Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК. Независимая экспертиза, по словам адвокатов, пришла к другим результатам, оценив рыночную стоимость в 3,8 миллиарда рублей.

Никто из фигурантов этого дела вину не признает.