МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 12 по 19 марта выросли на 0,1% и составили 580,9 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 6,8 миллиарда рублей

"Международные резервы по состоянию на 19 марта составили 580,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 0,5 млрд долларов, или на 0,1%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.