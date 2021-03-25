МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России предостерег частных инвесторов от "окваливания" — услуг по формальному получению статуса квалифицированного инвестора, имеющего доступ к более широкому списку финансовых инструментов, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. Центробанк сравнил с мародерством попытки заработать на разгоне акций

По его словам, регулирование обходится брокерами продажей услуги по "окваливанию". "Прогнать обороты через счет, и тут же попадаешь по формальному признаку в квалифицированные инвесторы. И многие наши граждане, не обладая знаниями, за одну-две тысячи рублей "окваливались" и получали доступ к "квальным" инструментам", — сообщил Швецов в интервью блогеру Александре Вальд в Instagram.

По мнению первого зампреда ЦБ, на самом деле это плохо. "Почему? Потому что "квал" или "неквал" — это еще один рубеж защиты человека от рисков, которые он не понимает. И когда человек осознанно переступает эту черту, не неся с собой опыта и знаний, он просто увеличивает объем рисков, которые он принимает", — отметил он.

Фондовый рынок — это конкурентный бизнес, и много стратегий построено на том, что в этом бизнесе участвуют инвесторы, которые не очень в нем разбираются, подчеркнул Швецов.

"И если ты получил статус "квала" таким образом, заплатив за это пару тысяч рублей, и получил эти погоны, это не значит, что ты молодец. Это значит, что ты начинаешь прыгать с парашютом, не удосужившись понять, как парашют работает. К сожалению, некоторые доверчивые граждане на это идут", — сказал он.

Физическое лицо признается квалифицированным инвестором в случае, если отвечает одному из требований: размер принадлежащего ему имущества составляет не менее 6 миллионов рублей в виде средств на счетах или вкладах, ценных бумаг или производных инструментов; имеет опыт работы в финансовой организации, высшее экономическое образование или специальные сертификаты; совершал сделки с ценными бумагами или производными инструментами совокупно на 6 миллионов рублей за год не реже 10 раз в квартал и не реже одного раза в месяц.