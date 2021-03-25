2021-03-25T18:44:23+03:00
2021-03-25T18:44:23+03:00
2021-03-25T18:44:23+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210325/833322408.html
"Тинькофф банк" назначил нового председателя правления
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Группа "Тинькофф" (TCS Group) внесла некоторые изменения в состав руководства компании, теперь правление "Тинькофф банка" возглавит Станислав Близнюк, а генеральным директором TCS... ПРАЙМ, 25.03.2021
тинькофф банк, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83304/24/833042413.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83304/24/833042413.jpg
https://1prime.ru/images/83304/24/833042412.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83304/24/833042412.jpg
https://1prime.ru/images/83304/24/833042400.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83304/24/833042400.jpg
https://1prime.ru/finance/20210317/833250555.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" (TCS Group) внесла некоторые изменения в состав руководства компании, теперь правление "Тинькофф банка" возглавит Станислав Близнюк, а генеральным директором TCS Group останется Оливер Хьюз, говорится в сообщении компании.
Ранее должность председателя правления занимал Хьюз. Близнюк возглавлял совет директоров банка.
"Станислав Близнюк назначен председателем правления "Тинькофф банка", — говорится в сообщении. Кроме того, Близнюк сохранит за собой должность директора по развитию банка. Ранее он занимал должности руководителя отдела бизнес-технологий и инноваций, главного операционного директора и руководителя отдела развития бизнеса.
Место Близнюка в совете директоров займет Георгий Чесаков, который также останется гендиректором "Тинькофф Мобайл".
В сообщении уточняется, что все изменения вступят в силу с 25 марта 2021 года.