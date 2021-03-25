МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" (TCS Group) внесла некоторые изменения в состав руководства компании, теперь правление "Тинькофф банка" возглавит Станислав Близнюк, а генеральным директором TCS Group останется Оливер Хьюз, говорится в сообщении компании.

Председатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков

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Ранее должность председателя правления занимал Хьюз. Близнюк возглавлял совет директоров банка.

"Станислав Близнюк назначен председателем правления "Тинькофф банка", — говорится в сообщении. Кроме того, Близнюк сохранит за собой должность директора по развитию банка. Ранее он занимал должности руководителя отдела бизнес-технологий и инноваций, главного операционного директора и руководителя отдела развития бизнеса.

Место Близнюка в совете директоров займет Георгий Чесаков, который также останется гендиректором "Тинькофф Мобайл".

В сообщении уточняется, что все изменения вступят в силу с 25 марта 2021 года.