МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 24 марта составил 100 миллионов долларов против притока в 220 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Рубль утром продолжает укрепляться вслед за нефтью

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили приток в размере 100 миллионов долларов после 220 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.