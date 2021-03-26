2021-03-26T09:11:39+03:00
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2021-03-26T09:11:39+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210326/833324557.html
Назван чистый приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю
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Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 24 марта составил 100 миллионов... ПРАЙМ, 26.03.2021
россия, инвестирующие фонды, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 24 марта составил 100 миллионов долларов против притока в 220 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские активы получили приток в размере 100 миллионов долларов после 220 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.