МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Россияне в прошлом году повысили уровень своей финансовой грамотности: стали больше пользоваться цифровыми финансовыми услугами, искать информацию о финансовых организациях в надежных источниках, а также делать сбережения на случай непредвиденных обстоятельств, говорится в исследовании по измерению уровня финансовой грамотности, проведенного по заказу Банка России. Путин поручил защитить минимальный доход россиян от списания по долгам

Измерение проводилось по итогам прошлого года среди взрослых граждан РФ и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, общее число респондентов составило более 4 тысяч человек из 307 городов и сел практически всех субъектов РФ.

"Россияне стали больше пользоваться цифровыми финансовыми услугами, искать информацию о финансовых организациях в надежных источниках, а главное — делать сбережения на случай непредвиденных обстоятельств", — отметили в ЦБ.

По словам первого заместителя председателя правления регулятора Сергея Швецова, исследования 2020 года показали, что люди стали больше думать о необходимости накоплений и о том, что надо сберегать, а не только тратить. "Это очень важный тренд. И для нас особенно ценно, что этот тренд стал заметным в 2020 году, когда на людей обрушилась пандемия со всеми экономическими последствиями", — добавил он. Правительство утвердило индексацию социальных пенсий

Швецов также отметил, что формировать правильные модели финансового поведения необходимо еще в школьном возрасте. Помимо всего прочего, исследования выявили еще одну важную тенденцию в прошлом году — россияне стали пользоваться надежными источниками при поиске информации.

"Если человек понимает, где искать, то он обязательно найдет нужную информацию, которая поможет ему разумно и без рисков решить свои финансовые вопросы", — заключил Швецов.