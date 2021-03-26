МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Россияне в прошлом году повысили уровень своей финансовой грамотности: стали больше пользоваться цифровыми финансовыми услугами, искать информацию о финансовых организациях в надежных источниках, а также делать сбережения на случай непредвиденных обстоятельств, говорится в исследовании по измерению уровня финансовой грамотности, проведенного по заказу Банка России.
Измерение проводилось по итогам прошлого года среди взрослых граждан РФ и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, общее число респондентов составило более 4 тысяч человек из 307 городов и сел практически всех субъектов РФ.
"Россияне стали больше пользоваться цифровыми финансовыми услугами, искать информацию о финансовых организациях в надежных источниках, а главное — делать сбережения на случай непредвиденных обстоятельств", — отметили в ЦБ.
По словам первого заместителя председателя правления регулятора Сергея Швецова, исследования 2020 года показали, что люди стали больше думать о необходимости накоплений и о том, что надо сберегать, а не только тратить. "Это очень важный тренд. И для нас особенно ценно, что этот тренд стал заметным в 2020 году, когда на людей обрушилась пандемия со всеми экономическими последствиями", — добавил он.
Швецов также отметил, что формировать правильные модели финансового поведения необходимо еще в школьном возрасте. Помимо всего прочего, исследования выявили еще одну важную тенденцию в прошлом году — россияне стали пользоваться надежными источниками при поиске информации.
"Если человек понимает, где искать, то он обязательно найдет нужную информацию, которая поможет ему разумно и без рисков решить свои финансовые вопросы", — заключил Швецов.
https://1prime.ru/finance/20210326/833325655.html