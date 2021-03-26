МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 19 марта составил 13,854 триллиона рублей против практически такого же показателя на 12 марта, сообщил Банк России. Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 6,8 миллиарда рублей

Денежная база за этот период выросла на 0,3 миллиарда рублей, или на 0,002%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.