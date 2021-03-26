2021-03-26T11:10:16+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210326/833326148.html
Денежная база России в узком определении за неделю незначительно выросла
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 19 марта составил 13,854 триллиона рублей против практически такого же показателя на 12 марта, сообщил Банк России... ПРАЙМ, 26.03.2021
цб рф, денежная база, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 19 марта составил 13,854 триллиона рублей против практически такого же показателя на 12 марта, сообщил Банк России.
Денежная база за этот период выросла на 0,3 миллиарда рублей, или на 0,002%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.