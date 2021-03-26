МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 19 марта составил 13,854 триллиона рублей против практически такого же показателя на 12 марта, сообщил Банк России.

" Флаг на здании Центрального банка РФ

Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 6,8 миллиарда рублей

Денежная база за этот период выросла на 0,3 миллиарда рублей, или на 0,002%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.