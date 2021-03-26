МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Повысить уровень защиты денежных накоплений можно, если распределить их по нескольким электронным счетам. О том, что можно оставить на карте, а что лучше спрятать понадежнее, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров. Эксперт рассказал, как защитить деньги при онлайн-покупках

Эксперт заявил, что лучше всего основную часть своих сбережений перевести на счет, который имеет наивысшую степень защиты от взлома. Также не стоит хранить на электронном кошельке огромные суммы.

"Не держите на карте десять своих зарплат. У вас есть определенные расходы на месяц, их и держите на карте или пополняйте раз в неделю. Это безопаснее, и еще даст дополнительный контроль, чтобы не потратить лишнего", — посоветовал Макаров.

Финансист также порекомендовал обзавестись виртуальной банковской картой для совершения покупок в интернете. По его мнению, такой способ поможет избежать серьезных потерь в случае кражи данных злоумышленниками. Карту невозможно украсть. Ее можно использовать для небольших покупок и хранить на ней скромные суммы, чтобы лишний раз не "засвечивать" основное количество своих денежных средств на различных ресурсах.