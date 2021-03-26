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2021-03-26T11:52:59+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210326/833326808.html
Финансист назвал лайфхаки для защиты средств на банковской карте
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Повысить уровень защиты денежных накоплений можно, если распределить их по нескольким электронным счетам. О том, что можно оставить на карте, а что лучше спрятать понадежнее,... ПРАЙМ, 26.03.2021
накопления, карта, сбережения, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Повысить уровень защиты денежных накоплений можно, если распределить их по нескольким электронным счетам. О том, что можно оставить на карте, а что лучше спрятать понадежнее, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.
Эксперт заявил, что лучше всего основную часть своих сбережений перевести на счет, который имеет наивысшую степень защиты от взлома. Также не стоит хранить на электронном кошельке огромные суммы.
"Не держите на карте десять своих зарплат. У вас есть определенные расходы на месяц, их и держите на карте или пополняйте раз в неделю. Это безопаснее, и еще даст дополнительный контроль, чтобы не потратить лишнего", — посоветовал Макаров.
Финансист также порекомендовал обзавестись виртуальной банковской картой для совершения покупок в интернете. По его мнению, такой способ поможет избежать серьезных потерь в случае кражи данных злоумышленниками. Карту невозможно украсть. Ее можно использовать для небольших покупок и хранить на ней скромные суммы, чтобы лишний раз не "засвечивать" основное количество своих денежных средств на различных ресурсах.