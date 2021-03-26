МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) к началу текущего года выросла до рекордных 11,7%, следует из презентации главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой. Центробанк отметил возросшую финансовую грамотность россиян

Долговая нагрузка у ипотечных заемщиков к началу года подросла до 1,9%, а по прочим кредитам — до 9,8%.

"Мы видим, что долговая нагрузка подросла в прошлом году, что не удивительно. Во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале прошлого года", — отметила Данилова, выступая на XXII Всероссийской банковской конференции.

Однако были и сдерживающие рост долговой нагрузки факторы, основным из которых было снижение ставок по кредитам, добавила глава департамента ЦБ.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в январе составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года — 13,51%, а сроком выше года — 10,63%.