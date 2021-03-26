МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что признателен Банку России за то, что он поднял ключевую ставку до 4,5%, это немного "встряхнуло" людей, которые были уверены, что ставка всегда будет на уровне 4,25%. Минэкономики опасается сокращения инвестиций из-за роста ключевой ставки

"Мы все с вами читали основные направления денежно-кредитной политики единой государственной, где четко написано о необходимости нормализации процентной политики. А что такое нормализация? Это ставка, как всегда Центральный банк заявлял, между 5% и 6% ключевая ставка", — отметил Моисеев, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России".

"Надо сказать, что это для многих оказалось холодным душем, что это были не просто пустые слова на бумаге, это действительно, видимо, то, что будет происходить", — заметил чиновник. Он пояснил, что "колоссальное" количество людей, с которыми он общался, как банкиров, так и заемщиков, были уверены, что ставка на уровне 4,25% — это навсегда.

"Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немножко подросла, что люди немножко встряхнулись и подумали, что никто не шутит. Поэтому давайте все примем эту очевидность, … что ставки будут расти, это неизбежно. Может, они будут расти до 5%, может до 6%, мы этого не знаем, но диапазон задан, в любом случае это будет выше, чем сейчас", – заключил замминистра.

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 марта повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года.