МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard с 1 апреля поднимет для российских клиентов межбанковские комиссии за оплату картами товаров и услуг в интернете. Согласно документу, с копией которого ознакомилось РИА Новости, рост тарифов в зависимости от класса карты составит в среднем 30-50%. Финансист назвал лайфхаки для защиты средств на банковской карте

При оплате картами товаров и услуг ритейлер получает от суммы покупки потребителя 97-99%, остальное идет на оплату эквайринга. Сейчас самая большая составляющая тарифа за эквайринг — это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF) или межбанковская комиссия. Ее величина зависит от класса карты.

Для карт в категории Standard межбанковские комиссии вырастут с нынешних 1,1–1,2% до 1,65%, для карт Gold — c 1,15–1,25% до 1,7%, для Platinum — с 1,58–1,68% до 2,13%. Максимальными тарифы будут для новых ультрапремиальных карт Titanium — 2,45%.

В целом российское банковское сообщество активно выступает против регулирования эквайринга. По мнению кредитных организаций и платежных систем, тарифный баланс эффективнее всего устанавливает сам рынок.