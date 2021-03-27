МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Чтобы сохранить свои накопления или удачно инвестировать заработанные средства, корифеем экономической науки быть необязательно, но основные навыки финансовой грамотности вам, безусловно, понадобятся. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", предупреждают, что без сбережений особенно рискуют остаться те, кто необдуманно вкладывается в рисковые активы, хранит деньги в сомнительных банках, а также не могут доказать происхождение средств. Экономист назвал два способа лишиться накоплений

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ

Самостоятельное вложение денег в рисковые активы без их хотя бы базового понимания и без знания азов инвестирования чревато потерями, предупреждает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"А они могут стремиться к максимуму, если человек не придает большого значения диверсификации и, например, формирует свой портфель на 100% из акций", — говорит он.

Также у того, кто намерен инвестировать, должно быть понимание, на чем основана доходность того или иного инструмента или актива, и к каким "просадкам" он готов ради возможности рассчитывать на привлекательный результат в будущем.

Определить, какой у человека инвестиционный "темперамент", и какие способы вложений для него наиболее оптимальны, помогает процедура риск-профилирования, указывает эксперт.

Руководитель практики международного налогообложения и услуг частным клиентам Parallel Legal Consulting Андрей Айвазов также отмечает высокие риски инвесторов, необдуманно скупающих все подешевевшие активы, рассчитывая на то, что акции "гарантированно вернутся к своему пиковому уровню". "Жесткий удар по бизнесу, который нанесли ограничения, может "вырубить" значительную часть традиционно мощных компаний, которые раньше считались непотопляемыми", — уверяет он.

Наиболее рискованными инвестициями являются те, которые совершаются инвесторами, не имеющими необходимых знаний и опыта, добавляет заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.

"Можно, конечно, приобрести акции ведущих российских и зарубежных компаний и в краткосрочной перспективе получить существенный доход. Но без понимания фундаментальных факторов, влияющих на стоимость акции, способности оценить справедливую стоимость акций компаний, это всего лишь спекулятивная игра, которая рано или поздно закончится потерей денег", — говорит банкир.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТЫ

Перед тем, как отправить средства на депозит в какой-либо банк, эксперты советуют зайти на сайт регулятора и узнать о его состоянии, а также почитать новости о нем.

"В случае проблем государство защищает вклад на 1,4 млн рублей, но средства свыше этой суммы владелец может потерять безвозвратно", — предупреждает управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик.

"Безусловно, если сумма выше, необходимо обдуманнее подходить к выбору кредитной организации. Однако к текущему моменту основная часть "сомнительных" игроков уже ушла с банковского рынка", — считает Бахтин. Россиянам назвали пять способов внезапно лишиться прав на квартиру

Айвазов напоминает, что Центробанк продолжает политику отзыва лицензий у небольших банков: "Внезапно высокие ставки по депозитам, например, являются признаком потребности банка в средствах и рискованной кредитно-денежной политики, которая зачастую приводит к проверке ЦБ с негативным исходом.

ДИВЕРСИФИЦИРУЙТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ И БАНКИ

Диверсификация банков позволит минимизировать кредитные риски — риски возможного банкротства банков, уверены эксперты.

Если вы сосредоточены на накоплении, то оптимальной опцией будет диверсификация своих сбережений — например, в нескольких валютах на нескольких банковских депозитах, полагает заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.

"Диверсификация валютной части (распределение среди нескольких валют) позволит сбалансировать валютные риски — снизить риск потерь в случае обесценения одной валюты против другой в период повышенной волатильности", — говорит он.

Эксперт рекомендует распределять сбережения среди трех-четырех валют, ограничив сумму депозита в каждом банке гарантированными государством 1,4 млн рублей.

В ГРУППЕ РИСКА

Россияне, отказывающиеся от защищенных законом способов сохранения и приумножения средств, рискуют остаться без накоплений.

Прежде всего, в группе риска те, кто вывел средства из банковских депозитов, вложив в сомнительные проекты.

"Их создатели могут обещать огромную, ничем не подтвержденную доходность за короткий срок, что может быть одним из признаков финансовой пирамиды, где деньги первым инвесторам выплачивают за счет всех остальных вкладчиков, присоединившихся к проекту позднее. Здесь есть вероятность потери всех вложенных средств — такие программы не защищены государством", — указывает Лютик.

Еще с одним риском могут столкнуться россияне, которые пополняют счет единовременно на сумму свыше 600 тысяч рублей. В этом случае регулирующие органы попросят уточнить источник происхождения средств.

Без подтверждения происхождения денег счет может быть заблокирован до получения разъяснений со стороны вкладчика, уточняет Имангалиев. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

"Чтобы компенсировать потери бюджета в сокращающейся экономике, государства ищут новые источники дохода, и изъятие средств, происхождение которых контролеры могут назвать преступным (даже если это не так), рассматривается как эффективный метод", — предупреждает Айвазов.

РЫНОЧНЫЙ ХАРАКТЕР

Причины потенциальной потери денежных средств физлицами в настоящее время носят не административный, а скорее рыночный характер, считает, между тем, доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

"Количество отзывов банковских лицензий исчисляется единицами, а не десятками, а средний депозитный "чек" в банках за пределами TOP-50 уменьшился с 1,6 до 1,4 млн рублей, что находится в пределах страховой суммы", — говорит он.

Вместе с тем, активное открытие брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов физлицами знаменует выход розничных клиентов на рынки, где отсутствуют государственные гарантии сохранности денежных средств, а уровень доходности "привязан" к множеству факторов — от инфляции и цены на нефть до валютных курсов и динамики рыночной капитализации компаний.

При этом, по словам Казанского, контроль за расходами физлиц на практике как таковой существует только для бенефициаров, контролируемых иностранных компаний (КИК), владельцев зарубежных активов или госслужащих. "Массовый российский клиент кредитных организаций обычно не вызывает интереса регулятора и ФНС в части подтверждения доходов", — констатирует эксперт.

С другой стороны, прятать деньги под матрасом, чтобы избежать вышеупомянутых рисков, тоже неразумно: всегда есть опасность лишиться их из-за грабителей, воров и мошенников. Лучше предпочесть традиционные способы сохранения денег, не связываясь с сомнительными банками и компаниями.