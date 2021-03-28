МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы, такие как сырьё, сельскохозяйственную продукцию, промышленные и драгоценные металлы, и уменьшить долю финансовых (акции, облигации), посоветовал РИА Новости директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

В 2021 году некоторые центробанки стали повышать процентные ставки, инфляция в мировой экономике также начала раста. А в середине марта Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за долгое время признала наличие рисков роста инфляции выше собственного прогноза.

В России потребительские цены с конца прошлого года продолжают ускоренный рост. По данным Росстата, с 16 по 22 марта они увеличились на 0,2% по сравнению с 0,1% неделей ранее. Центробанк в марте начал цикл повышения ключевой ставки, предупредив, что локальный пик годовой инфляции, вероятно, будет достигнут в марте-апреле, затем она начнет снижаться. Сегодня многие аналитики предполагают, что в нынешнем году инфляция в РФ будет выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2%, рассуждает эксперт.

В подобной ситуации, во время роста инфляции, инвесторам имеет смысл увеличивать в портфелях долю реальных активов: биржевых товаров (сырья, сельхозпродукции, промышленных и драгметаллов), рекомендует Ачкасов. "Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)", — добавляет эксперт. Эксперты рассказали, почему нефть снова пойдет вниз

Лучшим реальным активом, который защищает от рисков инфляции, традиционно считается золото, добавляет Ачкасов. "Существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%. Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе", — считает он. Если же необходимо оставлять в портфеле финансовые инструменты, то стоит снижать долю облигаций в пользу акций, советует Ачкасов.

"Облигации при растущей инфляции обычно дешевеют. Яркий пример — снижение стоимости ОФЗ в первом квартале. Умеренный рост инфляции положителен для рынков акций – компании повышают отпускные цены, и их прибыли растут. Наиболее выгодной стратегией на рынке акций является стоимостное инвестирование в компании, которые выплачивают устойчивые дивиденды. Наиболее привлекательные в этом смысле сектора — сырьевой, металлургический, банковский, а также золотодобыча", — резюмирует эксперт.