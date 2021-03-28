МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs в пятницу распродал акции восьми компаний на общую сумму в 10,5 миллиарда долларов, сообщает РБК со ссылкой на материалы Bloomberg. Что будет с рублем на грядущей неделе

Ценные бумаги продавались в два этапа. Акции Baidu, Tencent Music Entertainment Group и Vipshop на сумму 6,6 миллиарда долларов были проданы до открытия американских рынков. После этого банк продал бумаги ViacomCBS, Discovery, Farfetch, iQiyi и GSX Techedu на сумму 3,9 миллиарда долларов.

Сообщается, что основной частью предложений управлял Morgan Stanley от имени одного или нескольких акционеров, чье имя не раскрывается. Сумма отдельных сделок доходила до 1 миллиарда долларов, передает агентство.

Продажа ценных бумаг вызвала беспокойство трейдеров и колебания курса акций каждой компании, участвовавшей в крупных пакетных сделках.

Новости привели к падению акций крупных китайских и американских компаний, включая Alibaba и NetEase, однако позже рынок восстановился.