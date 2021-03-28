МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Экономист и член генерального совета "Деловой России" Антон Любич в беседе с "URA.RU" предупредил россиян о возможной волне банкротств после отмены послаблений, введенных Банком России из-за пандемии коронавируса.

"Число должников будет увеличиваться по мере того, как льготы Центробанка будут отменены. Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства", — сообщил он.

Любич отметил также, что кто-то из должников все же смогут продержаться какое-то время.

При этом глава Института современного развития по направлению "Финансы и экономика" Никита Масленников отметил, что пик банкротств, характерный для начала пандемии коронавируса, прошел. При этом долговая нагрузка россиян не перестанет расти.

"Количество банкротств будет увеличиваться, поэтому необходима адресная поддержка граждан", — подчеркнул в свою очередь Масленников. Он отметил, что реструктуризация кредитов загоняет россиян в долговую ловушку.

Напомним, что для банков регуляторные послабления вступили в действие 20 марта прошлого 2020 года, в самом начале ковидных ограничений.

Банк России с 1 апреля этого — 2021-го — года прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации их долгов и кредитных обязательств. В частности, перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам.