МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ВТБ исходит из того, что санкции против банка будут оставаться на прежнем уровне, какие-то новые ограничения, в случае их введения, напрямую не затронут кредитную организацию, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

"Мы исходим из сегодняшней ситуации: санкционные меры в отношении банка будут оставаться на том уровне, на котором они есть. И какие-то моменты в деятельности банка не будут затронуты напрямую возможными новыми санкциями. Хотя понятно, что любые санкционные действия отражаются на экономике, на наших клиентах. Это, конечно, может иметь негативный эффект", — сказал Костин. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

По его словам, надо всегда этот фактор учитывать. "Мы к этому готовились, у нас есть планы B и С, потому что нужно себе представлять, что будет дальше. В лучшем случае – ситуация остается на нынешнем уровне, в худшем – будет развиваться негативно", — отметил он.

При этом Костин пояснил, что банк давно уже не ориентируется на западные рынки, на западные деньги, так что в этом плане ухудшение международной ситуации по банку "не особо бьет". "А что касается дальнейших, может, более жестких санкций, то пока мы их не видим, даже в проекте", — добавил он.

ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Санкции США против самого Костина были введены в апреле 2018 года.