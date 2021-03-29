МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Участники крипторынка ведут себя осторожно и не склонны к решительным действиям, к вечеру понедельника стоимость биткоина может достигнуть 55,5 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Психологический фон крипторынка остается достаточно напряженным и ориентированным на плавное снижение стоимости биткоина, поясняет эксперт.

"Участники рынка не стремятся к каким-либо решительным действиям, а с внимательной осторожностью наблюдают за изменением текущей ситуации. Это поведение будет определять курс биткоина к концу дня 29 марта около $55 500 за монету", — прогнозирует Панушкин.

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Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%. Затем цена пошла вверх, 18 марта ненадолго вернувшись к психологической отметке в 60 тысяч долларов.

На прошлой неделе криптовалюта торговалась ниже этой отметки, а в четверг, 25 марта, курс биткоина опять резко упал — на 10%, до 51 тысячи долларов.

В понедельник утром на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торгуется в районе 55,1 тысячи долларов.